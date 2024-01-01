5 малазийских ринггитов в российские рубли

Сконвертируйте MYR в RUB по реальному обменному курсу

5 myr
93,85 rub

RM1,000 MYR = руб18,77 RUB

Среднерыночный курс в 20:01
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1 MYR в RUBПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий18,983819,6698
Низкий18,116317,7283
В среднем18,689619,0148
Изменить1.33%-3.57%
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Соотношение 1 MYR к RUB

За последние 30 дней максимальный курс MYR к RUB составил 18,9838, а минимальный — 18,1163. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 18,6896. Изменение курса MYR к RUB в процентном соотношении составило 1.33.

За последние 90 дней максимальный курс MYR к RUB составил 19,6698, а минимальный — 17,7283. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 19,0148. Изменение курса MYR к RUB в процентном соотношении составило -3.57.

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Популярные валюты

 USDSGDAUDINREURGBPCADPHP
1 USD11,3451,49683,7230,9190,7741,37358,389
1 SGD0,74311,11262,2360,6830,5761,02143,404
1 AUD0,6690,899155,9690,6140,5180,91839,033
1 INR0,0120,0160,01810,0110,0090,0160,697

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Как произвести расчет конвертации из малайзийских ринггитов в российские рубли

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MYR из выпадающего списка для исходной валюты и RUB из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MYR в RUB, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для малазийских ринггитов

MYR в USD

MYR в SGD

MYR в AUD

MYR в INR

MYR в EUR

MYR в GBP

MYR в CAD

MYR в PHP

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Малайзийский ринггит / Российский рубль
1 MYR18,76990 RUB
5 MYR93,84950 RUB
10 MYR187,69900 RUB
20 MYR375,39800 RUB
50 MYR938,49500 RUB
100 MYR1 876,99000 RUB
250 MYR4 692,47500 RUB
500 MYR9 384,95000 RUB
1000 MYR18 769,90000 RUB
2000 MYR37 539,80000 RUB
5000 MYR93 849,50000 RUB
10000 MYR187 699,00000 RUB
Обменные курсы Российский рубль / Малайзийский ринггит
1 RUB0,05328 MYR
5 RUB0,26638 MYR
10 RUB0,53277 MYR
20 RUB1,06553 MYR
50 RUB2,66384 MYR
100 RUB5,32767 MYR
250 RUB13,31918 MYR
500 RUB26,63835 MYR
1000 RUB53,27670 MYR
2000 RUB106,55340 MYR
5000 RUB266,38350 MYR
10000 RUB532,76700 MYR