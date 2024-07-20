20 малазийских ринггитов в румынские леи

Сконвертируйте MYR в RON по реальному обменному курсу

20 myr
19,51 ron

RM1,000 MYR = L0,9755 RON

Среднерыночный курс в 20:58
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1 MYR в RONПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,98840,9884
Низкий0,97430,9718
В среднем0,98010,9780
Изменить-1.15%-0.05%
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Соотношение 1 MYR к RON

За последние 30 дней максимальный курс MYR к RON составил 0,9884, а минимальный — 0,9743. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,9801. Изменение курса MYR к RON в процентном соотношении составило -1.15.

За последние 90 дней максимальный курс MYR к RON составил 0,9884, а минимальный — 0,9718. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,9780. Изменение курса MYR к RON в процентном соотношении составило -0.05.

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Популярные валюты

 USDSGDAUDINREURGBPCADPHP
1 USD11,3451,49683,7230,9190,7741,37358,389
1 SGD0,74311,11262,2360,6830,5761,02143,404
1 AUD0,6690,899155,9690,6140,5180,91839,033
1 INR0,0120,0160,01810,0110,0090,0160,697

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Как произвести расчет конвертации из малайзийских ринггитов в румынские леи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MYR из выпадающего списка для исходной валюты и RON из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MYR в RON, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для малазийских ринггитов

MYR в USD

MYR в SGD

MYR в AUD

MYR в INR

MYR в EUR

MYR в GBP

MYR в CAD

MYR в PHP

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Малайзийский ринггит / Румынский лей
1 MYR0,97552 RON
5 MYR4,87761 RON
10 MYR9,75521 RON
20 MYR19,51042 RON
50 MYR48,77605 RON
100 MYR97,55210 RON
250 MYR243,88025 RON
500 MYR487,76050 RON
1000 MYR975,52100 RON
2000 MYR1 951,04200 RON
5000 MYR4 877,60500 RON
10000 MYR9 755,21000 RON
Обменные курсы Румынский лей / Малайзийский ринггит
1 RON1,02509 MYR
5 RON5,12545 MYR
10 RON10,25090 MYR
20 RON20,50180 MYR
50 RON51,25450 MYR
100 RON102,50900 MYR
250 RON256,27250 MYR
500 RON512,54500 MYR
1000 RON1 025,09000 MYR
2000 RON2 050,18000 MYR
5000 RON5 125,45000 MYR
10000 RON10 250,90000 MYR