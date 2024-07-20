1 тысяча малазийских ринггитов в пакистанские рупии

Сконвертируйте MYR в PKR по реальному обменному курсу

1 000 myr
59 363,70 pkr

RM1,000 MYR = ₨59,36 PKR

Среднерыночный курс в 20:58
Отслеживайте обменный курсОтправить деньги
Wise

Экономьте, отправляя деньги за границу

Loading

1 MYR в PKRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий59,721659,7216
Низкий59,152558,1927
В среднем59,348359,1080
Изменить0.21%2.01%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 MYR к PKR

За последние 30 дней максимальный курс MYR к PKR составил 59,7216, а минимальный — 59,1525. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 59,3483. Изменение курса MYR к PKR в процентном соотношении составило 0.21.

За последние 90 дней максимальный курс MYR к PKR составил 59,7216, а минимальный — 58,1927. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 59,1080. Изменение курса MYR к PKR в процентном соотношении составило 2.01.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDSGDAUDINREURGBPCADPHP
1 USD11,3451,49683,7230,9190,7741,37358,389
1 SGD0,74311,11262,2360,6830,5761,02143,404
1 AUD0,6690,899155,9690,6140,5180,91839,033
1 INR0,0120,0160,01810,0110,0090,0160,697

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из малайзийских ринггитов в пакистанские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MYR из выпадающего списка для исходной валюты и PKR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MYR в PKR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для малазийских ринггитов

MYR в USD

MYR в SGD

MYR в AUD

MYR в INR

MYR в EUR

MYR в GBP

MYR в CAD

MYR в PHP

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Малайзийский ринггит / Пакистанская рупия
1 MYR59,36370 PKR
5 MYR296,81850 PKR
10 MYR593,63700 PKR
20 MYR1 187,27400 PKR
50 MYR2 968,18500 PKR
100 MYR5 936,37000 PKR
250 MYR14 840,92500 PKR
500 MYR29 681,85000 PKR
1000 MYR59 363,70000 PKR
2000 MYR118 727,40000 PKR
5000 MYR296 818,50000 PKR
10000 MYR593 637,00000 PKR
Обменные курсы Пакистанская рупия / Малайзийский ринггит
1 PKR0,01685 MYR
5 PKR0,08423 MYR
10 PKR0,16845 MYR
20 PKR0,33691 MYR
50 PKR0,84227 MYR
100 PKR1,68453 MYR
250 PKR4,21133 MYR
500 PKR8,42265 MYR
1000 PKR16,84530 MYR
2000 PKR33,69060 MYR
5000 PKR84,22650 MYR
10000 PKR168,45300 MYR