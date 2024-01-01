500 малазийских ринггитов в камбоджийские риели
Сконвертируйте MYR в KHR по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
Loading
|1 MYR в KHR
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|880,8710
|880,8710
|Низкий
|870,5510
|849,2130
|В среднем
|875,0990
|868,3008
|Изменить
|0.28%
|3.27%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 MYR к KHR
За последние 30 дней максимальный курс MYR к KHR составил 880,8710, а минимальный — 870,5510. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 875,0990. Изменение курса MYR к KHR в процентном соотношении составило 0.28.
За последние 90 дней максимальный курс MYR к KHR составил 880,8710, а минимальный — 849,2130. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 868,3008. Изменение курса MYR к KHR в процентном соотношении составило 3.27.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из малайзийских ринггитов в камбоджийские риели
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MYR из выпадающего списка для исходной валюты и KHR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MYR в KHR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Малайзийский ринггит / Камбоджийский риель
|1 MYR
|877,00200 KHR
|5 MYR
|4 385,01000 KHR
|10 MYR
|8 770,02000 KHR
|20 MYR
|17 540,04000 KHR
|50 MYR
|43 850,10000 KHR
|100 MYR
|87 700,20000 KHR
|250 MYR
|219 250,50000 KHR
|500 MYR
|438 501,00000 KHR
|1000 MYR
|877 002,00000 KHR
|2000 MYR
|1 754 004,00000 KHR
|5000 MYR
|4 385 010,00000 KHR
|10000 MYR
|8 770 020,00000 KHR