100 малазийских ринггитов в доминиканские песо
Сконвертируйте MYR в DOP по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
Loading
|1 MYR в DOP
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|12,6785
|12,6785
|Низкий
|12,5140
|12,1833
|В среднем
|12,5684
|12,4911
|Изменить
|0.82%
|2.44%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 MYR к DOP
За последние 30 дней максимальный курс MYR к DOP составил 12,6785, а минимальный — 12,5140. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 12,5684. Изменение курса MYR к DOP в процентном соотношении составило 0.82.
За последние 90 дней максимальный курс MYR к DOP составил 12,6785, а минимальный — 12,1833. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 12,4911. Изменение курса MYR к DOP в процентном соотношении составило 2.44.
Сравните цены за перевод денег за границу
У наших ведущих конкурентов есть маленький грязный секрет. Они добавляют скрытые наценки к своим обменным курсам — взимая больше без вашего ведома. И если у них есть комиссии, они взимают с вас деньги дважды.
Wise не скрывает дополнительные комиссии в обменном курсе. Мы предлагаем вам настоящий обменный курс. Сравните наш обменный курс и комиссии с тем, что предлагают наши конкуренты, и посмотрите на разницу сами.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из малайзийских ринггитов в доминиканские песо
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MYR из выпадающего списка для исходной валюты и DOP из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MYR в DOP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Малайзийский ринггит / Доминиканский песо
|1 MYR
|12,63130 DOP
|5 MYR
|63,15650 DOP
|10 MYR
|126,31300 DOP
|20 MYR
|252,62600 DOP
|50 MYR
|631,56500 DOP
|100 MYR
|1 263,13000 DOP
|250 MYR
|3 157,82500 DOP
|500 MYR
|6 315,65000 DOP
|1000 MYR
|12 631,30000 DOP
|2000 MYR
|25 262,60000 DOP
|5000 MYR
|63 156,50000 DOP
|10000 MYR
|126 313,00000 DOP