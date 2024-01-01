История обменного курса малазийский ринггит–боливийские боливиано

Обменный курс малазийский ринггит/боливийские боливиано сейчас составляет 1,475, отражая изменение в размере 0.102% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малазийский ринггит оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.024% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малазийский ринггит/боливийские боливиано колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 1,482, и минимумом, равным 1,472, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -0.275% уменьшение стоимости.