20 малазийских ринггитов в азербайджанские манаты
Сконвертируйте MYR в AZN по реальному обменному курсу
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|1 MYR в AZN
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,3644
|0,3644
|Низкий
|0,3597
|0,3555
|В среднем
|0,3615
|0,3604
|Изменить
|0.54%
|2.06%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 MYR к AZN
За последние 30 дней максимальный курс MYR к AZN составил 0,3644, а минимальный — 0,3597. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,3615. Изменение курса MYR к AZN в процентном соотношении составило 0.54.
За последние 90 дней максимальный курс MYR к AZN составил 0,3644, а минимальный — 0,3555. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,3604. Изменение курса MYR к AZN в процентном соотношении составило 2.06.
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Как произвести расчет конвертации из малайзийских ринггитов в азербайджанские манаты
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MYR из выпадающего списка для исходной валюты и AZN из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MYR в AZN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
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- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
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|Обменные курсы Азербайджанский манат / Малайзийский ринггит
|1 AZN
|2,75633 MYR
|5 AZN
|13,78165 MYR
|10 AZN
|27,56330 MYR
|20 AZN
|55,12660 MYR
|50 AZN
|137,81650 MYR
|100 AZN
|275,63300 MYR
|250 AZN
|689,08250 MYR
|500 AZN
|1 378,16500 MYR
|1000 AZN
|2 756,33000 MYR
|2000 AZN
|5 512,66000 MYR
|5000 AZN
|13 781,65000 MYR
|10000 AZN
|27 563,30000 MYR