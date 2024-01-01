20 малазийских ринггитов в арубанские флорины
Сконвертируйте MYR в AWG по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
Loading
|1 MYR в AWG
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,3839
|0,3839
|Низкий
|0,3792
|0,3742
|В среднем
|0,3808
|0,3796
|Изменить
|0.58%
|2.14%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 MYR к AWG
За последние 30 дней максимальный курс MYR к AWG составил 0,3839, а минимальный — 0,3792. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,3808. Изменение курса MYR к AWG в процентном соотношении составило 0.58.
За последние 90 дней максимальный курс MYR к AWG составил 0,3839, а минимальный — 0,3742. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,3796. Изменение курса MYR к AWG в процентном соотношении составило 2.14.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из малайзийских ринггитов в арубанские флорины
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MYR из выпадающего списка для исходной валюты и AWG из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MYR в AWG, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Арубанский флорин / Малайзийский ринггит
|1 AWG
|2,61620 MYR
|5 AWG
|13,08100 MYR
|10 AWG
|26,16200 MYR
|20 AWG
|52,32400 MYR
|50 AWG
|130,81000 MYR
|100 AWG
|261,62000 MYR
|250 AWG
|654,05000 MYR
|500 AWG
|1 308,10000 MYR
|1000 AWG
|2 616,20000 MYR
|2000 AWG
|5 232,40000 MYR
|5000 AWG
|13 081,00000 MYR
|10000 AWG
|26 162,00000 MYR