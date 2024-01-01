1 тысяча мексиканских песо в восточно-карибские доллары

Сконвертируйте MXN в XCD по реальному обменному курсу

Mex$1,000 MXN = $0,1338 XCD

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса MXN к XCD

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

XCD
1 MXN в XCDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,14000,1449
Низкий0,13310,1331
В среднем0,13580,1380
Изменение-3.59%-6.69%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 MXN к XCD

За последние 30 дней максимальный курс MXN к XCD составил 0,1400, а минимальный — 0,1331. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1358. Изменение курса MXN к XCD в процентном соотношении составило -3.59.

За последние 90 дней максимальный курс MXN к XCD составил 0,1449, а минимальный — 0,1331. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1380. Изменение курса MXN к XCD в процентном соотношении составило -6.69.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график MXN к XCD

Популярные валюты

 USDEURCADINRGBPCHFAUDBRL
1 USD10,9331,39184,3890,7740,8761,5195,735
1 EUR1,07211,49190,4570,830,9391,6286,148
1 CAD0,7190,671160,6680,5560,631,0924,123
1 INR0,0120,0110,01610,0090,010,0180,068

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из мексиканских песо в восточно-карибские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MXN из выпадающего списка для исходной валюты и XCD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MXN в XCD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мексиканских песо

MXN в USD

MXN в EUR

MXN в CAD

MXN в INR

MXN в GBP

MXN в CHF

MXN в AUD

MXN в BRL

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мексиканское песо / Восточнокарибский доллар
1 MXN0,13381 XCD
5 MXN0,66906 XCD
10 MXN1,33812 XCD
20 MXN2,67624 XCD
50 MXN6,69060 XCD
100 MXN13,38120 XCD
250 MXN33,45300 XCD
500 MXN66,90600 XCD
1000 MXN133,81200 XCD
2000 MXN267,62400 XCD
5000 MXN669,06000 XCD
10000 MXN1 338,12000 XCD
Обменные курсы Восточнокарибский доллар / Мексиканское песо
1 XCD7,47315 MXN
5 XCD37,36575 MXN
10 XCD74,73150 MXN
20 XCD149,46300 MXN
50 XCD373,65750 MXN
100 XCD747,31500 MXN
250 XCD1 868,28750 MXN
500 XCD3 736,57500 MXN
1000 XCD7 473,15000 MXN
2000 XCD14 946,30000 MXN
5000 XCD37 365,75000 MXN
10000 XCD74 731,50000 MXN