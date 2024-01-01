5 мексиканских песо в самоанские талы

Сконвертируйте MXN в WST по реальному обменному курсу

Mex$1,000 MXN = WS$0,1346 WST

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса MXN к WST

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

WST
1 MXN в WSTПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,14140,1476
Низкий0,13460,1344
В среднем0,13670,1386
Изменение-2.55%-7.91%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 MXN к WST

За последние 30 дней максимальный курс MXN к WST составил 0,1414, а минимальный — 0,1346. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1367. Изменение курса MXN к WST в процентном соотношении составило -2.55.

За последние 90 дней максимальный курс MXN к WST составил 0,1476, а минимальный — 0,1344. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1386. Изменение курса MXN к WST в процентном соотношении составило -7.91.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график MXN к WST

Популярные валюты

 USDEURCADINRGBPCHFAUDBRL
1 USD10,9331,39184,3890,7740,8761,5195,735
1 EUR1,07211,49190,4570,830,9391,6286,148
1 CAD0,7190,671160,6680,5560,631,0924,123
1 INR0,0120,0110,01610,0090,010,0180,068

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из мексиканских песо в самоанские талы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MXN из выпадающего списка для исходной валюты и WST из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MXN в WST, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мексиканских песо

MXN в USD

MXN в EUR

MXN в CAD

MXN в INR

MXN в GBP

MXN в CHF

MXN в AUD

MXN в BRL

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мексиканское песо / Самоанская тала
1 MXN0,13457 WST
5 MXN0,67283 WST
10 MXN1,34565 WST
20 MXN2,69130 WST
50 MXN6,72825 WST
100 MXN13,45650 WST
250 MXN33,64125 WST
500 MXN67,28250 WST
1000 MXN134,56500 WST
2000 MXN269,13000 WST
5000 MXN672,82500 WST
10000 MXN1 345,65000 WST
Обменные курсы Самоанская тала / Мексиканское песо
1 WST7,43137 MXN
5 WST37,15685 MXN
10 WST74,31370 MXN
20 WST148,62740 MXN
50 WST371,56850 MXN
100 WST743,13700 MXN
250 WST1 857,84250 MXN
500 WST3 715,68500 MXN
1000 WST7 431,37000 MXN
2000 WST14 862,74000 MXN
5000 WST37 156,85000 MXN
10000 WST74 313,70000 MXN