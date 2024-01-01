20 мексиканских песо в сальвадорские колоны

Сконвертируйте MXN в SVC по реальному обменному курсу

Mex$1,000 MXN = ₡0,4337 SVC

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса MXN к SVC

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

SVC
1 MXN в SVCПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,45380,4695
Низкий0,43140,4314
В среднем0,44000,4473
Изменение-3.59%-6.69%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 MXN к SVC

За последние 30 дней максимальный курс MXN к SVC составил 0,4538, а минимальный — 0,4314. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,4400. Изменение курса MXN к SVC в процентном соотношении составило -3.59.

За последние 90 дней максимальный курс MXN к SVC составил 0,4695, а минимальный — 0,4314. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,4473. Изменение курса MXN к SVC в процентном соотношении составило -6.69.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график MXN к SVC

Популярные валюты

 USDEURCADINRGBPCHFAUDBRL
1 USD10,9331,39184,3890,7740,8761,5195,735
1 EUR1,07211,49190,4570,830,9391,6286,148
1 CAD0,7190,671160,6680,5560,631,0924,123
1 INR0,0120,0110,01610,0090,010,0180,068

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из мексиканских песо в сальвадорские колоны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MXN из выпадающего списка для исходной валюты и SVC из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MXN в SVC, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мексиканских песо

MXN в USD

MXN в EUR

MXN в CAD

MXN в INR

MXN в GBP

MXN в CHF

MXN в AUD

MXN в BRL

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мексиканское песо / Сальвадорский колон
1 MXN0,43365 SVC
5 MXN2,16826 SVC
10 MXN4,33651 SVC
20 MXN8,67302 SVC
50 MXN21,68255 SVC
100 MXN43,36510 SVC
250 MXN108,41275 SVC
500 MXN216,82550 SVC
1000 MXN433,65100 SVC
2000 MXN867,30200 SVC
5000 MXN2 168,25500 SVC
10000 MXN4 336,51000 SVC
Обменные курсы Сальвадорский колон / Мексиканское песо
1 SVC2,30600 MXN
5 SVC11,53000 MXN
10 SVC23,06000 MXN
20 SVC46,12000 MXN
50 SVC115,30000 MXN
100 SVC230,60000 MXN
250 SVC576,50000 MXN
500 SVC1 153,00000 MXN
1000 SVC2 306,00000 MXN
2000 SVC4 612,00000 MXN
5000 SVC11 530,00000 MXN
10000 SVC23 060,00000 MXN