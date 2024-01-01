1 тысяча мексиканских песо в камбоджийские риели

Сконвертируйте MXN в KHR по реальному обменному курсу

Mex$1,000 MXN = ៛201,2 KHR

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса MXN к KHR

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

KHR
1 MXN в KHRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий210,6860219,8750
Низкий200,4930200,4930
В среднем204,2835208,0316
Изменение-3.74%-7.59%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 MXN к KHR

За последние 30 дней максимальный курс MXN к KHR составил 210,6860, а минимальный — 200,4930. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 204,2835. Изменение курса MXN к KHR в процентном соотношении составило -3.74.

За последние 90 дней максимальный курс MXN к KHR составил 219,8750, а минимальный — 200,4930. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 208,0316. Изменение курса MXN к KHR в процентном соотношении составило -7.59.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график MXN к KHR

Популярные валюты

 USDEURCADINRGBPCHFAUDBRL
1 USD10,9331,39184,3890,7740,8761,5195,735
1 EUR1,07211,49190,4570,830,9391,6286,148
1 CAD0,7190,671160,6680,5560,631,0924,123
1 INR0,0120,0110,01610,0090,010,0180,068

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из мексиканских песо в камбоджийские риели

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MXN из выпадающего списка для исходной валюты и KHR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MXN в KHR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мексиканских песо

MXN в USD

MXN в EUR

MXN в CAD

MXN в INR

MXN в GBP

MXN в CHF

MXN в AUD

MXN в BRL

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мексиканское песо / Камбоджийский риель
1 MXN201,21400 KHR
5 MXN1 006,07000 KHR
10 MXN2 012,14000 KHR
20 MXN4 024,28000 KHR
50 MXN10 060,70000 KHR
100 MXN20 121,40000 KHR
250 MXN50 303,50000 KHR
500 MXN100 607,00000 KHR
1000 MXN201 214,00000 KHR
2000 MXN402 428,00000 KHR
5000 MXN1 006 070,00000 KHR
10000 MXN2 012 140,00000 KHR
Обменные курсы Камбоджийский риель / Мексиканское песо
1 KHR0,00497 MXN
5 KHR0,02485 MXN
10 KHR0,04970 MXN
20 KHR0,09940 MXN
50 KHR0,24849 MXN
100 KHR0,49698 MXN
250 KHR1,24246 MXN
500 KHR2,48492 MXN
1000 KHR4,96983 MXN
2000 KHR9,93966 MXN
5000 KHR24,84915 MXN
10000 KHR49,69830 MXN