5 мексиканских песо в арубанские флорины

Сконвертируйте MXN в AWG по реальному обменному курсу

Mex$1,000 MXN = ƒ0,08871 AWG

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса MXN к AWG

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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AWG
1 MXN в AWGПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,09280,0960
Низкий0,08820,0882
В среднем0,09000,0915
Изменение-3.59%-6.69%
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Соотношение 1 MXN к AWG

За последние 30 дней максимальный курс MXN к AWG составил 0,0928, а минимальный — 0,0882. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0900. Изменение курса MXN к AWG в процентном соотношении составило -3.59.

За последние 90 дней максимальный курс MXN к AWG составил 0,0960, а минимальный — 0,0882. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0915. Изменение курса MXN к AWG в процентном соотношении составило -6.69.

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Популярные валюты

 USDEURCADINRGBPCHFAUDBRL
1 USD10,9331,39184,3890,7740,8761,5195,735
1 EUR1,07211,49190,4570,830,9391,6286,148
1 CAD0,7190,671160,6680,5560,631,0924,123
1 INR0,0120,0110,01610,0090,010,0180,068

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Как произвести расчет конвертации из мексиканских песо в арубанские флорины

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MXN из выпадающего списка для исходной валюты и AWG из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MXN в AWG, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мексиканских песо

MXN в USD

MXN в EUR

MXN в CAD

MXN в INR

MXN в GBP

MXN в CHF

MXN в AUD

MXN в BRL

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мексиканское песо / Арубанский флорин
1 MXN0,08871 AWG
5 MXN0,44356 AWG
10 MXN0,88713 AWG
20 MXN1,77425 AWG
50 MXN4,43564 AWG
100 MXN8,87127 AWG
250 MXN22,17818 AWG
500 MXN44,35635 AWG
1000 MXN88,71270 AWG
2000 MXN177,42540 AWG
5000 MXN443,56350 AWG
10000 MXN887,12700 AWG
Обменные курсы Арубанский флорин / Мексиканское песо
1 AWG11,27230 MXN
5 AWG56,36150 MXN
10 AWG112,72300 MXN
20 AWG225,44600 MXN
50 AWG563,61500 MXN
100 AWG1 127,23000 MXN
250 AWG2 818,07500 MXN
500 AWG5 636,15000 MXN
1000 AWG11 272,30000 MXN
2000 AWG22 544,60000 MXN
5000 AWG56 361,50000 MXN
10000 AWG112 723,00000 MXN