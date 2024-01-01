250 мальдивских руфий в вьетнамские донги
Сконвертируйте MVR в VND по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
Loading
|1 MVR в VND
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|1 673,4700
|1 683,6600
|Низкий
|1 647,7800
|1 642,6100
|В среднем
|1 664,9397
|1 661,6562
|Изменить
|0.95%
|-0.22%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 MVR к VND
За последние 30 дней максимальный курс MVR к VND составил 1 673,4700, а минимальный — 1 647,7800. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1 664,9397. Изменение курса MVR к VND в процентном соотношении составило 0.95.
За последние 90 дней максимальный курс MVR к VND составил 1 683,6600, а минимальный — 1 642,6100. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1 661,6562. Изменение курса MVR к VND в процентном соотношении составило -0.22.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из мальдивских руфии в вьетнамские донги
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MVR из выпадающего списка для исходной валюты и VND из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MVR в VND, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Мальдивская руфия / Вьетнамский донг
|1 MVR
|1 666,34000 VND
|5 MVR
|8 331,70000 VND
|10 MVR
|16 663,40000 VND
|20 MVR
|33 326,80000 VND
|50 MVR
|83 317,00000 VND
|100 MVR
|166 634,00000 VND
|250 MVR
|416 585,00000 VND
|500 MVR
|833 170,00000 VND
|1000 MVR
|1 666 340,00000 VND
|2000 MVR
|3 332 680,00000 VND
|5000 MVR
|8 331 700,00000 VND
|10000 MVR
|16 663 400,00000 VND
|Обменные курсы Вьетнамский донг / Мальдивская руфия
|1000 VND
|0,60012 MVR
|2000 VND
|1,20023 MVR
|5000 VND
|3,00058 MVR
|10000 VND
|6,00116 MVR
|20000 VND
|12,00232 MVR
|50000 VND
|30,00580 MVR
|100000 VND
|60,01160 MVR
|200000 VND
|120,02320 MVR
|500000 VND
|300,05800 MVR
|1000000 VND
|600,11600 MVR
|2000000 VND
|1 200,23200 MVR
|5000000 VND
|3 000,58000 MVR