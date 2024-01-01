1 мальдивская руфия в тайские баты

Сконвертируйте MVR в THB по реальному обменному курсу

1 mvr
2,39 thb

MVR1,000 MVR = ฿2,392 THB

Среднерыночный курс в 20:58
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1 MVR в THBПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий2,42022,4479
Низкий2,33792,3379
В среднем2,38962,3944
Изменить0.45%-1.25%
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Соотношение 1 MVR к THB

За последние 30 дней максимальный курс MVR к THB составил 2,4202, а минимальный — 2,3379. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2,3896. Изменение курса MVR к THB в процентном соотношении составило 0.45.

За последние 90 дней максимальный курс MVR к THB составил 2,4479, а минимальный — 2,3379. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 2,3944. Изменение курса MVR к THB в процентном соотношении составило -1.25.

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Популярные валюты

 USDZAREURAUDCADGBPINRSGD
1 USD118,2790,9191,4961,3730,77483,7231,345
1 ZAR0,05510,050,0820,0750,0424,580,074
1 EUR1,08819,89311,6281,4940,84391,1161,464
1 AUD0,66912,220,61410,9180,51855,9690,899

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Как произвести расчет конвертации из мальдивских руфии в тайские баты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MVR из выпадающего списка для исходной валюты и THB из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MVR в THB, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мальдивская руфия

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мальдивская руфия / Тайский бат
1 MVR2,39240 THB
5 MVR11,96200 THB
10 MVR23,92400 THB
20 MVR47,84800 THB
50 MVR119,62000 THB
100 MVR239,24000 THB
250 MVR598,10000 THB
500 MVR1 196,20000 THB
1000 MVR2 392,40000 THB
2000 MVR4 784,80000 THB
5000 MVR11 962,00000 THB
10000 MVR23 924,00000 THB
Обменные курсы Тайский бат / Мальдивская руфия
1 THB0,41799 MVR
5 THB2,08995 MVR
10 THB4,17990 MVR
20 THB8,35980 MVR
50 THB20,89950 MVR
100 THB41,79900 MVR
250 THB104,49750 MVR
500 THB208,99500 MVR
1000 THB417,99000 MVR
2000 THB835,98000 MVR
5000 THB2 089,95000 MVR
10000 THB4 179,90000 MVR