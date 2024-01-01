1 мальдивская руфия в кенийские шиллинги
Сконвертируйте MVR в KES по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
Loading
|1 MVR в KES
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|8,6075
|8,9959
|Низкий
|8,3303
|8,3303
|В среднем
|8,4388
|8,5453
|Изменить
|2.04%
|-2.20%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 MVR к KES
За последние 30 дней максимальный курс MVR к KES составил 8,6075, а минимальный — 8,3303. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 8,4388. Изменение курса MVR к KES в процентном соотношении составило 2.04.
За последние 90 дней максимальный курс MVR к KES составил 8,9959, а минимальный — 8,3303. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 8,5453. Изменение курса MVR к KES в процентном соотношении составило -2.20.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из мальдивских руфии в кенийские шиллинги
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MVR из выпадающего списка для исходной валюты и KES из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MVR в KES, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Мальдивская руфия / Кенийский шиллинг
|1 MVR
|8,50025 KES
|5 MVR
|42,50125 KES
|10 MVR
|85,00250 KES
|20 MVR
|170,00500 KES
|50 MVR
|425,01250 KES
|100 MVR
|850,02500 KES
|250 MVR
|2 125,06250 KES
|500 MVR
|4 250,12500 KES
|1000 MVR
|8 500,25000 KES
|2000 MVR
|17 000,50000 KES
|5000 MVR
|42 501,25000 KES
|10000 MVR
|85 002,50000 KES