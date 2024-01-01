10 мальдивских руфий в японские иены

Сконвертируйте MVR в JPY по реальному обменному курсу

10 mvr
104 jpy

MVR1,000 MVR = ¥10,36 JPY

Среднерыночный курс в 20:58
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1 MVR в JPYПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий10,612110,6121
Низкий10,246210,0079
В среднем10,461210,2866
Изменить0.50%1.99%
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Соотношение 1 MVR к JPY

За последние 30 дней максимальный курс MVR к JPY составил 10,6121, а минимальный — 10,2462. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 10,4612. Изменение курса MVR к JPY в процентном соотношении составило 0.50.

За последние 90 дней максимальный курс MVR к JPY составил 10,6121, а минимальный — 10,0079. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 10,2866. Изменение курса MVR к JPY в процентном соотношении составило 1.99.

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Популярные валюты

 USDZAREURAUDCADGBPINRSGD
1 USD118,2790,9191,4961,3730,77483,7231,345
1 ZAR0,05510,050,0820,0750,0424,580,074
1 EUR1,08819,89311,6281,4940,84391,1161,464
1 AUD0,66912,220,61410,9180,51855,9690,899

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Как произвести расчет конвертации из мальдивских руфии в японские иены

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MVR из выпадающего списка для исходной валюты и JPY из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MVR в JPY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мальдивских руфий

MVR в USD

MVR в ZAR

MVR в EUR

MVR в AUD

MVR в CAD

MVR в GBP

MVR в INR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мальдивская руфия / Японская иена
1 MVR10,35780 JPY
5 MVR51,78900 JPY
10 MVR103,57800 JPY
20 MVR207,15600 JPY
50 MVR517,89000 JPY
100 MVR1 035,78000 JPY
250 MVR2 589,45000 JPY
500 MVR5 178,90000 JPY
1000 MVR10 357,80000 JPY
2000 MVR20 715,60000 JPY
5000 MVR51 789,00000 JPY
10000 MVR103 578,00000 JPY
Обменные курсы Японская иена / Мальдивская руфия
100 JPY9,65453 MVR
1000 JPY96,54530 MVR
1500 JPY144,81795 MVR
2000 JPY193,09060 MVR
3000 JPY289,63590 MVR
5000 JPY482,72650 MVR
5400 JPY521,34462 MVR
10000 JPY965,45300 MVR
15000 JPY1 448,17950 MVR
20000 JPY1 930,90600 MVR
25000 JPY2 413,63250 MVR
30000 JPY2 896,35900 MVR