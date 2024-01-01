100 мальдивских руфий в иорданские динары

Сконвертируйте MVR в JOD по реальному обменному курсу

100 mvr
4,661 jod

MVR1,000 MVR = JD0,04661 JOD

Среднерыночный курс в 20:58
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1 MVR в JODПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,04670,0470
Низкий0,04590,0459
В среднем0,04640,0463
Изменить1.41%0.19%
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Соотношение 1 MVR к JOD

За последние 30 дней максимальный курс MVR к JOD составил 0,0467, а минимальный — 0,0459. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0464. Изменение курса MVR к JOD в процентном соотношении составило 1.41.

За последние 90 дней максимальный курс MVR к JOD составил 0,0470, а минимальный — 0,0459. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0463. Изменение курса MVR к JOD в процентном соотношении составило 0.19.

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Популярные валюты

 USDZAREURAUDCADGBPINRSGD
1 USD118,2790,9191,4961,3730,77483,7231,345
1 ZAR0,05510,050,0820,0750,0424,580,074
1 EUR1,08819,89311,6281,4940,84391,1161,464
1 AUD0,66912,220,61410,9180,51855,9690,899

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Как произвести расчет конвертации из мальдивских руфии в иорданские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MVR из выпадающего списка для исходной валюты и JOD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MVR в JOD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мальдивских руфий

MVR в USD

MVR в ZAR

MVR в EUR

MVR в AUD

MVR в CAD

MVR в GBP

MVR в INR

MVR в SGD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мальдивская руфия / Иорданский динар
1 MVR0,04661 JOD
5 MVR0,23305 JOD
10 MVR0,46611 JOD
20 MVR0,93222 JOD
50 MVR2,33054 JOD
100 MVR4,66108 JOD
250 MVR11,65270 JOD
500 MVR23,30540 JOD
1000 MVR46,61080 JOD
2000 MVR93,22160 JOD
5000 MVR233,05400 JOD
10000 MVR466,10800 JOD
Обменные курсы Иорданский динар / Мальдивская руфия
1 JOD21,45430 MVR
5 JOD107,27150 MVR
10 JOD214,54300 MVR
20 JOD429,08600 MVR
50 JOD1 072,71500 MVR
100 JOD2 145,43000 MVR
250 JOD5 363,57500 MVR
500 JOD10 727,15000 MVR
1000 JOD21 454,30000 MVR
2000 JOD42 908,60000 MVR
5000 JOD107 271,50000 MVR
10000 JOD214 543,00000 MVR