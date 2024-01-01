1 тысяча мальдивских руфий в джерсийские фунты

Сконвертируйте MVR в JEP по реальному обменному курсу

1 000 mvr
50,94 jep

MVR1,000 MVR = £0,05094 JEP

Среднерыночный курс в 20:58
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1 MVR в JEPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,05200,0532
Низкий0,05010,0501
В среднем0,05120,0515
Изменить-0.56%-4.00%
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Соотношение 1 MVR к JEP

За последние 30 дней максимальный курс MVR к JEP составил 0,0520, а минимальный — 0,0501. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0512. Изменение курса MVR к JEP в процентном соотношении составило -0.56.

За последние 90 дней максимальный курс MVR к JEP составил 0,0532, а минимальный — 0,0501. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0515. Изменение курса MVR к JEP в процентном соотношении составило -4.00.

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Популярные валюты

 USDZAREURAUDCADGBPINRSGD
1 USD118,2790,9191,4961,3730,77483,7231,345
1 ZAR0,05510,050,0820,0750,0424,580,074
1 EUR1,08819,89311,6281,4940,84391,1161,464
1 AUD0,66912,220,61410,9180,51855,9690,899

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Как произвести расчет конвертации из мальдивских руфии в джерсийские фунты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MVR из выпадающего списка для исходной валюты и JEP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MVR в JEP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мальдивских руфий

MVR в USD

MVR в ZAR

MVR в EUR

MVR в AUD

MVR в CAD

MVR в GBP

MVR в INR

MVR в SGD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мальдивская руфия / Фунт Джерси
1 MVR0,05094 JEP
5 MVR0,25469 JEP
10 MVR0,50938 JEP
20 MVR1,01876 JEP
50 MVR2,54690 JEP
100 MVR5,09379 JEP
250 MVR12,73448 JEP
500 MVR25,46895 JEP
1000 MVR50,93790 JEP
2000 MVR101,87580 JEP
5000 MVR254,68950 JEP
10000 MVR509,37900 JEP
Обменные курсы Фунт Джерси / Мальдивская руфия
1 JEP19,63170 MVR
5 JEP98,15850 MVR
10 JEP196,31700 MVR
20 JEP392,63400 MVR
50 JEP981,58500 MVR
100 JEP1 963,17000 MVR
250 JEP4 907,92500 MVR
500 JEP9 815,85000 MVR
1000 JEP19 631,70000 MVR
2000 JEP39 263,40000 MVR
5000 JEP98 158,50000 MVR
10000 JEP196 317,00000 MVR