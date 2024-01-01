10 мальдивских руфий в джерсийские фунты
Сконвертируйте MVR в JEP по реальному обменному курсу
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|1 MVR в JEP
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0520
|0,0532
|Низкий
|0,0501
|0,0501
|В среднем
|0,0512
|0,0515
|Изменить
|-0.56%
|-4.00%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 MVR к JEP
За последние 30 дней максимальный курс MVR к JEP составил 0,0520, а минимальный — 0,0501. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0512. Изменение курса MVR к JEP в процентном соотношении составило -0.56.
За последние 90 дней максимальный курс MVR к JEP составил 0,0532, а минимальный — 0,0501. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0515. Изменение курса MVR к JEP в процентном соотношении составило -4.00.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из мальдивских руфии в джерсийские фунты
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MVR из выпадающего списка для исходной валюты и JEP из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MVR в JEP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Фунт Джерси / Мальдивская руфия
|1 JEP
|19,63170 MVR
|5 JEP
|98,15850 MVR
|10 JEP
|196,31700 MVR
|20 JEP
|392,63400 MVR
|50 JEP
|981,58500 MVR
|100 JEP
|1 963,17000 MVR
|250 JEP
|4 907,92500 MVR
|500 JEP
|9 815,85000 MVR
|1000 JEP
|19 631,70000 MVR
|2000 JEP
|39 263,40000 MVR
|5000 JEP
|98 158,50000 MVR
|10000 JEP
|196 317,00000 MVR