5 мальдивских руфий в фиджийские доллары
Сконвертируйте MVR в FJD по реальному обменному курсу
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|1 MVR в FJD
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,1489
|0,1513
|Низкий
|0,1453
|0,1453
|В среднем
|0,1475
|0,1477
|Изменить
|1.41%
|-2.21%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 MVR к FJD
За последние 30 дней максимальный курс MVR к FJD составил 0,1489, а минимальный — 0,1453. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1475. Изменение курса MVR к FJD в процентном соотношении составило 1.41.
За последние 90 дней максимальный курс MVR к FJD составил 0,1513, а минимальный — 0,1453. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1477. Изменение курса MVR к FJD в процентном соотношении составило -2.21.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из мальдивских руфии в фиджийские доллары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MVR из выпадающего списка для исходной валюты и FJD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MVR в FJD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Фиджийский доллар / Мальдивская руфия
|1 FJD
|6,76587 MVR
|5 FJD
|33,82935 MVR
|10 FJD
|67,65870 MVR
|20 FJD
|135,31740 MVR
|50 FJD
|338,29350 MVR
|100 FJD
|676,58700 MVR
|250 FJD
|1 691,46750 MVR
|500 FJD
|3 382,93500 MVR
|1000 FJD
|6 765,87000 MVR
|2000 FJD
|13 531,74000 MVR
|5000 FJD
|33 829,35000 MVR
|10000 FJD
|67 658,70000 MVR