1 тысяча мальдивских руфий в фиджийские доллары

Сконвертируйте MVR в FJD по реальному обменному курсу

1 000 mvr
147,80 fjd

MVR1,000 MVR = FJ$0,1478 FJD

Среднерыночный курс в 19:58
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1 MVR в FJDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,14890,1513
Низкий0,14530,1453
В среднем0,14750,1477
Изменить1.41%-2.21%
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Соотношение 1 MVR к FJD

За последние 30 дней максимальный курс MVR к FJD составил 0,1489, а минимальный — 0,1453. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1475. Изменение курса MVR к FJD в процентном соотношении составило 1.41.

За последние 90 дней максимальный курс MVR к FJD составил 0,1513, а минимальный — 0,1453. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1477. Изменение курса MVR к FJD в процентном соотношении составило -2.21.

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Популярные валюты

 USDZAREURAUDCADGBPINRSGD
1 USD118,2790,9191,4961,3730,77483,7231,345
1 ZAR0,05510,050,0820,0750,0424,580,074
1 EUR1,08819,89311,6281,4940,84391,1161,464
1 AUD0,66912,220,61410,9180,51855,9690,899

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Как произвести расчет конвертации из мальдивских руфии в фиджийские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MVR из выпадающего списка для исходной валюты и FJD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MVR в FJD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мальдивских руфий

MVR в USD

MVR в ZAR

MVR в EUR

MVR в AUD

MVR в CAD

MVR в GBP

MVR в INR

MVR в SGD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мальдивская руфия / Фиджийский доллар
1 MVR0,14780 FJD
5 MVR0,73900 FJD
10 MVR1,47801 FJD
20 MVR2,95602 FJD
50 MVR7,39005 FJD
100 MVR14,78010 FJD
250 MVR36,95025 FJD
500 MVR73,90050 FJD
1000 MVR147,80100 FJD
2000 MVR295,60200 FJD
5000 MVR739,00500 FJD
10000 MVR1 478,01000 FJD
Обменные курсы Фиджийский доллар / Мальдивская руфия
1 FJD6,76587 MVR
5 FJD33,82935 MVR
10 FJD67,65870 MVR
20 FJD135,31740 MVR
50 FJD338,29350 MVR
100 FJD676,58700 MVR
250 FJD1 691,46750 MVR
500 FJD3 382,93500 MVR
1000 FJD6 765,87000 MVR
2000 FJD13 531,74000 MVR
5000 FJD33 829,35000 MVR
10000 FJD67 658,70000 MVR