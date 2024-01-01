5 мальдивских руфий в колумбийские песо

Сконвертируйте MVR в COP по реальному обменному курсу

5 mvr
1 327,95 cop

MVR1,000 MVR = $265,6 COP

Среднерыночный курс в 20:39
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 MVR в COPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий273,8920273,8920
Низкий257,5110247,4740
В среднем266,4551259,4777
Изменить-1.91%3.59%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 MVR к COP

За последние 30 дней максимальный курс MVR к COP составил 273,8920, а минимальный — 257,5110. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 266,4551. Изменение курса MVR к COP в процентном соотношении составило -1.91.

За последние 90 дней максимальный курс MVR к COP составил 273,8920, а минимальный — 247,4740. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 259,4777. Изменение курса MVR к COP в процентном соотношении составило 3.59.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDZAREURAUDCADGBPINRSGD
1 USD118,2790,9191,4961,3730,77483,7231,345
1 ZAR0,05510,050,0820,0750,0424,580,074
1 EUR1,08819,89311,6281,4940,84391,1161,464
1 AUD0,66912,220,61410,9180,51855,9690,899

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из мальдивских руфии в колумбийские песо

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MVR из выпадающего списка для исходной валюты и COP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MVR в COP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мальдивских руфий

MVR в USD

MVR в ZAR

MVR в EUR

MVR в AUD

MVR в CAD

MVR в GBP

MVR в INR

MVR в SGD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мальдивская руфия / Колумбийское песо
1 MVR265,59000 COP
5 MVR1 327,95000 COP
10 MVR2 655,90000 COP
20 MVR5 311,80000 COP
50 MVR13 279,50000 COP
100 MVR26 559,00000 COP
250 MVR66 397,50000 COP
500 MVR132 795,00000 COP
1000 MVR265 590,00000 COP
2000 MVR531 180,00000 COP
5000 MVR1 327 950,00000 COP
10000 MVR2 655 900,00000 COP
Обменные курсы Колумбийское песо / Мальдивская руфия
1 COP0,00377 MVR
5 COP0,01883 MVR
10 COP0,03765 MVR
20 COP0,07530 MVR
50 COP0,18826 MVR
100 COP0,37652 MVR
250 COP0,94130 MVR
500 COP1,88260 MVR
1000 COP3,76520 MVR
2000 COP7,53040 MVR
5000 COP18,82600 MVR
10000 COP37,65200 MVR