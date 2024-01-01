100 мальдивских руфий в арубанские флорины

Сконвертируйте MVR в AWG по реальному обменному курсу

100 mvr
11,77 awg

MVR1,000 MVR = ƒ0,1177 AWG

Среднерыночный курс в 19:59
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1 MVR в AWGПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,11780,1187
Низкий0,11600,1160
В среднем0,11720,1170
Изменить1.44%0.17%
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Соотношение 1 MVR к AWG

За последние 30 дней максимальный курс MVR к AWG составил 0,1178, а минимальный — 0,1160. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1172. Изменение курса MVR к AWG в процентном соотношении составило 1.44.

За последние 90 дней максимальный курс MVR к AWG составил 0,1187, а минимальный — 0,1160. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1170. Изменение курса MVR к AWG в процентном соотношении составило 0.17.

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Популярные валюты

 USDZAREURAUDCADGBPINRSGD
1 USD118,2790,9191,4961,3730,77483,7231,345
1 ZAR0,05510,050,0820,0750,0424,580,074
1 EUR1,08819,89311,6281,4940,84391,1161,464
1 AUD0,66912,220,61410,9180,51855,9690,899

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Как произвести расчет конвертации из мальдивских руфии в арубанские флорины

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MVR из выпадающего списка для исходной валюты и AWG из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MVR в AWG, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мальдивских руфий

MVR в USD

MVR в ZAR

MVR в EUR

MVR в AUD

MVR в CAD

MVR в GBP

MVR в INR

MVR в SGD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мальдивская руфия / Арубанский флорин
1 MVR0,11774 AWG
5 MVR0,58872 AWG
10 MVR1,17744 AWG
20 MVR2,35488 AWG
50 MVR5,88720 AWG
100 MVR11,77440 AWG
250 MVR29,43600 AWG
500 MVR58,87200 AWG
1000 MVR117,74400 AWG
2000 MVR235,48800 AWG
5000 MVR588,72000 AWG
10000 MVR1 177,44000 AWG
Обменные курсы Арубанский флорин / Мальдивская руфия
1 AWG8,49302 MVR
5 AWG42,46510 MVR
10 AWG84,93020 MVR
20 AWG169,86040 MVR
50 AWG424,65100 MVR
100 AWG849,30200 MVR
250 AWG2 123,25500 MVR
500 AWG4 246,51000 MVR
1000 AWG8 493,02000 MVR
2000 AWG16 986,04000 MVR
5000 AWG42 465,10000 MVR
10000 AWG84 930,20000 MVR