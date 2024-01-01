10 маврикийских рупий в восточно-карибские доллары

Сконвертируйте MUR в XCD по реальному обменному курсу

10 mur
0,58 xcd

₨1,000 MUR = $0,05778 XCD

Среднерыночный курс в 19:59
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1 MUR в XCDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,05800,0588
Низкий0,05490,0549
В среднем0,05650,0572
Изменить2.41%1.47%
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Соотношение 1 MUR к XCD

За последние 30 дней максимальный курс MUR к XCD составил 0,0580, а минимальный — 0,0549. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0565. Изменение курса MUR к XCD в процентном соотношении составило 2.41.

За последние 90 дней максимальный курс MUR к XCD составил 0,0588, а минимальный — 0,0549. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0572. Изменение курса MUR к XCD в процентном соотношении составило 1.47.

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Популярные валюты

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10,7740,9191,49618,2791,3731,34583,723
1 GBP1,29111,1871,93223,6051,7731,737108,116
1 EUR1,0880,84311,62819,8931,4941,46491,116
1 AUD0,6690,5180,614112,220,9180,89955,969

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Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в восточно-карибские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и XCD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в XCD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для маврикийских рупий

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Маврикийская рупия / Восточнокарибский доллар
1 MUR0,05778 XCD
5 MUR0,28891 XCD
10 MUR0,57782 XCD
20 MUR1,15565 XCD
50 MUR2,88912 XCD
100 MUR5,77823 XCD
250 MUR14,44558 XCD
500 MUR28,89115 XCD
1000 MUR57,78230 XCD
2000 MUR115,56460 XCD
5000 MUR288,91150 XCD
10000 MUR577,82300 XCD
Обменные курсы Восточнокарибский доллар / Маврикийская рупия
1 XCD17,30630 MUR
5 XCD86,53150 MUR
10 XCD173,06300 MUR
20 XCD346,12600 MUR
50 XCD865,31500 MUR
100 XCD1 730,63000 MUR
250 XCD4 326,57500 MUR
500 XCD8 653,15000 MUR
1000 XCD17 306,30000 MUR
2000 XCD34 612,60000 MUR
5000 XCD86 531,50000 MUR
10000 XCD173 063,00000 MUR