50 маврикийских рупий в доллары США

Сконвертируйте MUR в USD по реальному обменному курсу

50 mur
1,07 usd

₨1,000 MUR = $0,02140 USD

Среднерыночный курс в 13:04
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1 MUR в USDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,02150,0218
Низкий0,02030,0203
В среднем0,02090,0212
Изменить2.41%1.47%
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Соотношение 1 MUR к USD

За последние 30 дней максимальный курс MUR к USD составил 0,0215, а минимальный — 0,0203. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0209. Изменение курса MUR к USD в процентном соотношении составило 2.41.

За последние 90 дней максимальный курс MUR к USD составил 0,0218, а минимальный — 0,0203. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0212. Изменение курса MUR к USD в процентном соотношении составило 1.47.

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Популярные валюты

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10,7740,9191,49618,2791,3731,34583,723
1 GBP1,29111,1871,93223,6051,7731,737108,116
1 EUR1,0880,84311,62819,8931,4941,46491,116
1 AUD0,6690,5180,614112,220,9180,89955,969

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Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в доллары США

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и USD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в USD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для маврикийских рупий

MUR в USD

MUR в GBP

MUR в EUR

MUR в AUD

MUR в ZAR

MUR в CAD

MUR в SGD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Маврикийская рупия / Доллар США
1 MUR0,02140 USD
5 MUR0,10700 USD
10 MUR0,21401 USD
20 MUR0,42802 USD
50 MUR1,07005 USD
100 MUR2,14009 USD
250 MUR5,35023 USD
500 MUR10,70045 USD
1000 MUR21,40090 USD
2000 MUR42,80180 USD
5000 MUR107,00450 USD
10000 MUR214,00900 USD
Обменные курсы Доллар США / Маврикийская рупия
1 USD46,72710 MUR
5 USD233,63550 MUR
10 USD467,27100 MUR
20 USD934,54200 MUR
50 USD2 336,35500 MUR
100 USD4 672,71000 MUR
250 USD11 681,77500 MUR
500 USD23 363,55000 MUR
1000 USD46 727,10000 MUR
2000 USD93 454,20000 MUR
5000 USD233 635,50000 MUR
10000 USD467 271,00000 MUR