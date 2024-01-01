20 маврикийских рупий в туркменские манаты

Сконвертируйте MUR в TMT по реальному обменному курсу

20 mur
1,50 tmt

₨1,000 MUR = T0,07490 TMT

Среднерыночный курс в 19:59
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1 MUR в TMTПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,07520,0763
Низкий0,07120,0712
В среднем0,07330,0742
Изменить2.41%1.47%
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Соотношение 1 MUR к TMT

За последние 30 дней максимальный курс MUR к TMT составил 0,0752, а минимальный — 0,0712. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0733. Изменение курса MUR к TMT в процентном соотношении составило 2.41.

За последние 90 дней максимальный курс MUR к TMT составил 0,0763, а минимальный — 0,0712. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0742. Изменение курса MUR к TMT в процентном соотношении составило 1.47.

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Популярные валюты

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10,7740,9191,49618,2791,3731,34583,723
1 GBP1,29111,1871,93223,6051,7731,737108,116
1 EUR1,0880,84311,62819,8931,4941,46491,116
1 AUD0,6690,5180,614112,220,9180,89955,969

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Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в туркменские манаты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и TMT из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в TMT, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для маврикийских рупий

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Маврикийская рупия / Туркменский манат
1 MUR0,07490 TMT
5 MUR0,37452 TMT
10 MUR0,74903 TMT
20 MUR1,49806 TMT
50 MUR3,74515 TMT
100 MUR7,49030 TMT
250 MUR18,72575 TMT
500 MUR37,45150 TMT
1000 MUR74,90300 TMT
2000 MUR149,80600 TMT
5000 MUR374,51500 TMT
10000 MUR749,03000 TMT
Обменные курсы Туркменский манат / Маврикийская рупия
1 TMT13,35060 MUR
5 TMT66,75300 MUR
10 TMT133,50600 MUR
20 TMT267,01200 MUR
50 TMT667,53000 MUR
100 TMT1 335,06000 MUR
250 TMT3 337,65000 MUR
500 TMT6 675,30000 MUR
1000 TMT13 350,60000 MUR
2000 TMT26 701,20000 MUR
5000 TMT66 753,00000 MUR
10000 TMT133 506,00000 MUR