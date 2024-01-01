20 маврикийских рупий в мьянманские кьяты

Сконвертируйте MUR в MMK по реальному обменному курсу

20 mur
899,38 mmk

₨1,000 MUR = K44,97 MMK

Среднерыночный курс в 13:04
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1 MUR в MMKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий45,120945,8342
Низкий42,737942,7379
В среднем44,014544,5478
Изменить2.41%1.38%
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Соотношение 1 MUR к MMK

За последние 30 дней максимальный курс MUR к MMK составил 45,1209, а минимальный — 42,7379. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 44,0145. Изменение курса MUR к MMK в процентном соотношении составило 2.41.

За последние 90 дней максимальный курс MUR к MMK составил 45,8342, а минимальный — 42,7379. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 44,5478. Изменение курса MUR к MMK в процентном соотношении составило 1.38.

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Популярные валюты

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10,7740,9191,49618,2791,3731,34583,723
1 GBP1,29111,1871,93223,6051,7731,737108,116
1 EUR1,0880,84311,62819,8931,4941,46491,116
1 AUD0,6690,5180,614112,220,9180,89955,969

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Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в мьянманские кьяты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и MMK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в MMK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для маврикийских рупий

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Маврикийская рупия / Мьянманский кьят
1 MUR44,96920 MMK
5 MUR224,84600 MMK
10 MUR449,69200 MMK
20 MUR899,38400 MMK
50 MUR2 248,46000 MMK
100 MUR4 496,92000 MMK
250 MUR11 242,30000 MMK
500 MUR22 484,60000 MMK
1000 MUR44 969,20000 MMK
2000 MUR89 938,40000 MMK
5000 MUR224 846,00000 MMK
10000 MUR449 692,00000 MMK
Обменные курсы Мьянманский кьят / Маврикийская рупия
1 MMK0,02224 MUR
5 MMK0,11119 MUR
10 MMK0,22237 MUR
20 MMK0,44475 MUR
50 MMK1,11187 MUR
100 MMK2,22374 MUR
250 MMK5,55935 MUR
500 MMK11,11870 MUR
1000 MMK22,23740 MUR
2000 MMK44,47480 MUR
5000 MMK111,18700 MUR
10000 MMK222,37400 MUR