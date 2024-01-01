20 маврикийских рупий в македонские денары

Сконвертируйте MUR в MKD по реальному обменному курсу

20 mur
24,20 mkd

₨1,000 MUR = ден1,210 MKD

Среднерыночный курс в 20:58
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1 MUR в MKDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,22501,2408
Низкий1,15341,1534
В среднем1,19441,2099
Изменить0.45%-0.63%
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Соотношение 1 MUR к MKD

За последние 30 дней максимальный курс MUR к MKD составил 1,2250, а минимальный — 1,1534. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,1944. Изменение курса MUR к MKD в процентном соотношении составило 0.45.

За последние 90 дней максимальный курс MUR к MKD составил 1,2408, а минимальный — 1,1534. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,2099. Изменение курса MUR к MKD в процентном соотношении составило -0.63.

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Популярные валюты

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10,7740,9191,49618,2791,3731,34583,723
1 GBP1,29111,1871,93223,6051,7731,737108,116
1 EUR1,0880,84311,62819,8931,4941,46491,116
1 AUD0,6690,5180,614112,220,9180,89955,969

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Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в македонские денары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и MKD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в MKD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для маврикийских рупий

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Маврикийская рупия / Македонский денар
1 MUR1,21007 MKD
5 MUR6,05035 MKD
10 MUR12,10070 MKD
20 MUR24,20140 MKD
50 MUR60,50350 MKD
100 MUR121,00700 MKD
250 MUR302,51750 MKD
500 MUR605,03500 MKD
1000 MUR1 210,07000 MKD
2000 MUR2 420,14000 MKD
5000 MUR6 050,35000 MKD
10000 MUR12 100,70000 MKD
Обменные курсы Македонский денар / Маврикийская рупия
1 MKD0,82640 MUR
5 MKD4,13198 MUR
10 MKD8,26396 MUR
20 MKD16,52792 MUR
50 MKD41,31980 MUR
100 MKD82,63960 MUR
250 MKD206,59900 MUR
500 MKD413,19800 MUR
1000 MKD826,39600 MUR
2000 MKD1 652,79200 MUR
5000 MKD4 131,98000 MUR
10000 MKD8 263,96000 MUR