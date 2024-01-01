5 маврикийских рупий в либерийские доллары

Сконвертируйте MUR в LRD по реальному обменному курсу

5 mur
20,88 lrd

₨1,000 MUR = L$4,176 LRD

Среднерыночный курс в 19:51
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1 MUR в LRDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий4,18834,2256
Низкий3,95573,9557
В среднем4,07214,1076
Изменить2.98%2.52%
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Соотношение 1 MUR к LRD

За последние 30 дней максимальный курс MUR к LRD составил 4,1883, а минимальный — 3,9557. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 4,0721. Изменение курса MUR к LRD в процентном соотношении составило 2.98.

За последние 90 дней максимальный курс MUR к LRD составил 4,2256, а минимальный — 3,9557. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 4,1076. Изменение курса MUR к LRD в процентном соотношении составило 2.52.

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Популярные валюты

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10,7740,9191,49618,2791,3731,34583,723
1 GBP1,29111,1871,93223,6051,7731,737108,116
1 EUR1,0880,84311,62819,8931,4941,46491,116
1 AUD0,6690,5180,614112,220,9180,89955,969

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Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в либерийские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и LRD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в LRD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для маврикийских рупий

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Маврикийская рупия / Либерийский доллар
1 MUR4,17565 LRD
5 MUR20,87825 LRD
10 MUR41,75650 LRD
20 MUR83,51300 LRD
50 MUR208,78250 LRD
100 MUR417,56500 LRD
250 MUR1 043,91250 LRD
500 MUR2 087,82500 LRD
1000 MUR4 175,65000 LRD
2000 MUR8 351,30000 LRD
5000 MUR20 878,25000 LRD
10000 MUR41 756,50000 LRD
Обменные курсы Либерийский доллар / Маврикийская рупия
1 LRD0,23948 MUR
5 LRD1,19742 MUR
10 LRD2,39484 MUR
20 LRD4,78968 MUR
50 LRD11,97420 MUR
100 LRD23,94840 MUR
250 LRD59,87100 MUR
500 LRD119,74200 MUR
1000 LRD239,48400 MUR
2000 LRD478,96800 MUR
5000 LRD1 197,42000 MUR
10000 LRD2 394,84000 MUR