1 маврикийская рупия в кенийские шиллинги

Сконвертируйте MUR в KES по реальному обменному курсу

1 mur
3 kes

₨1,000 MUR = Ksh2,766 KES

Среднерыночный курс в 17:17
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1 MUR в KESПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий2,80732,9258
Низкий2,61612,6161
В среднем2,69882,7713
Изменить3.02%-0.93%
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Соотношение 1 MUR к KES

За последние 30 дней максимальный курс MUR к KES составил 2,8073, а минимальный — 2,6161. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2,6988. Изменение курса MUR к KES в процентном соотношении составило 3.02.

За последние 90 дней максимальный курс MUR к KES составил 2,9258, а минимальный — 2,6161. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 2,7713. Изменение курса MUR к KES в процентном соотношении составило -0.93.

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Популярные валюты

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10,7740,9191,49618,2791,3731,34583,723
1 GBP1,29111,1871,93223,6051,7731,737108,116
1 EUR1,0880,84311,62819,8931,4941,46491,116
1 AUD0,6690,5180,614112,220,9180,89955,969

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Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в кенийские шиллинги

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и KES из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в KES, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Маврикийская рупия / Кенийский шиллинг
1 MUR2,76553 KES
5 MUR13,82765 KES
10 MUR27,65530 KES
20 MUR55,31060 KES
50 MUR138,27650 KES
100 MUR276,55300 KES
250 MUR691,38250 KES
500 MUR1 382,76500 KES
1000 MUR2 765,53000 KES
2000 MUR5 531,06000 KES
5000 MUR13 827,65000 KES
10000 MUR27 655,30000 KES
Обменные курсы Кенийский шиллинг / Маврикийская рупия
1 KES0,36160 MUR
5 KES1,80797 MUR
10 KES3,61595 MUR
20 KES7,23190 MUR
50 KES18,07975 MUR
100 KES36,15950 MUR
250 KES90,39875 MUR
500 KES180,79750 MUR
1000 KES361,59500 MUR
2000 KES723,19000 MUR
5000 KES1 807,97500 MUR
10000 KES3 615,95000 MUR