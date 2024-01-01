500 маврикийских рупий в гайанские доллары

Сконвертируйте MUR в GYD по реальному обменному курсу

500 mur
2 232,11 gyd

₨1,000 MUR = GY$4,464 GYD

Среднерыночный курс в 13:04
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1 MUR в GYDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий4,47814,5605
Низкий4,24074,2407
В среднем4,36874,4262
Изменить2.21%1.35%
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Соотношение 1 MUR к GYD

За последние 30 дней максимальный курс MUR к GYD составил 4,4781, а минимальный — 4,2407. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 4,3687. Изменение курса MUR к GYD в процентном соотношении составило 2.21.

За последние 90 дней максимальный курс MUR к GYD составил 4,5605, а минимальный — 4,2407. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 4,4262. Изменение курса MUR к GYD в процентном соотношении составило 1.35.

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Популярные валюты

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10,7740,9191,49618,2791,3731,34583,723
1 GBP1,29111,1871,93223,6051,7731,737108,116
1 EUR1,0880,84311,62819,8931,4941,46491,116
1 AUD0,6690,5180,614112,220,9180,89955,969

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Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в гайанские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и GYD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в GYD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для маврикийских рупий

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Маврикийская рупия / Гайанский доллар
1 MUR4,46422 GYD
5 MUR22,32110 GYD
10 MUR44,64220 GYD
20 MUR89,28440 GYD
50 MUR223,21100 GYD
100 MUR446,42200 GYD
250 MUR1 116,05500 GYD
500 MUR2 232,11000 GYD
1000 MUR4 464,22000 GYD
2000 MUR8 928,44000 GYD
5000 MUR22 321,10000 GYD
10000 MUR44 642,20000 GYD
Обменные курсы Гайанский доллар / Маврикийская рупия
1 GYD0,22400 MUR
5 GYD1,12002 MUR
10 GYD2,24003 MUR
20 GYD4,48006 MUR
50 GYD11,20015 MUR
100 GYD22,40030 MUR
250 GYD56,00075 MUR
500 GYD112,00150 MUR
1000 GYD224,00300 MUR
2000 GYD448,00600 MUR
5000 GYD1 120,01500 MUR
10000 GYD2 240,03000 MUR