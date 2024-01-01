1 тысяча маврикийских рупий в гибралтарские фунты

Сконвертируйте MUR в GIP по реальному обменному курсу

1 000 mur
16,57 gip

₨1,000 MUR = £0,01657 GIP

Среднерыночный курс в 20:58
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1 MUR в GIPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,01690,0172
Низкий0,01570,0157
В среднем0,01640,0167
Изменить0.40%-2.75%
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Соотношение 1 MUR к GIP

За последние 30 дней максимальный курс MUR к GIP составил 0,0169, а минимальный — 0,0157. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0164. Изменение курса MUR к GIP в процентном соотношении составило 0.40.

За последние 90 дней максимальный курс MUR к GIP составил 0,0172, а минимальный — 0,0157. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0167. Изменение курса MUR к GIP в процентном соотношении составило -2.75.

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Популярные валюты

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10,7740,9191,49618,2791,3731,34583,723
1 GBP1,29111,1871,93223,6051,7731,737108,116
1 EUR1,0880,84311,62819,8931,4941,46491,116
1 AUD0,6690,5180,614112,220,9180,89955,969

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Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в гибралтарские фунты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и GIP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в GIP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для маврикийских рупий

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Маврикийская рупия / Гибралтарский фунт
1 MUR0,01657 GIP
5 MUR0,08286 GIP
10 MUR0,16573 GIP
20 MUR0,33145 GIP
50 MUR0,82863 GIP
100 MUR1,65725 GIP
250 MUR4,14313 GIP
500 MUR8,28625 GIP
1000 MUR16,57250 GIP
2000 MUR33,14500 GIP
5000 MUR82,86250 GIP
10000 MUR165,72500 GIP
Обменные курсы Гибралтарский фунт / Маврикийская рупия
1 GIP60,34100 MUR
5 GIP301,70500 MUR
10 GIP603,41000 MUR
20 GIP1 206,82000 MUR
50 GIP3 017,05000 MUR
100 GIP6 034,10000 MUR
250 GIP15 085,25000 MUR
500 GIP30 170,50000 MUR
1000 GIP60 341,00000 MUR
2000 GIP120 682,00000 MUR
5000 GIP301 705,00000 MUR
10000 GIP603 410,00000 MUR