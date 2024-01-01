100 молдавских леев в доллары США

Сконвертируйте MDL в USD по реальному обменному курсу

100 mdl
5,63 usd

1.00000 MDL = 0.05633 USD

Среднерыночный курс в 15:32
Отслеживайте обменный курс
Wise

Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

Loading

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565251.0745589.2161.45291.654430.9354818.3847
1 GBP1.1675111.25455104.1611.696281.931561.0921821.4643
1 USD0.93060.797099183.02641.35211.539650.8705517.1092
1 INR0.01120870.009600540.012044410.01628520.01854410.01048520.206069

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из молдавских леев в доллары США

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MDL из выпадающего списка для исходной валюты и USD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MDL в USD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для молдавских леев

MDL в USD

MDL в GBP

MDL в ZAR

MDL в CAD

MDL в AUD

MDL в INR

MDL в NZD

MDL в SGD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Молдавский лей / Доллар США
1 MDL0.05633 USD
5 MDL0.28163 USD
10 MDL0.56326 USD
20 MDL1.12651 USD
50 MDL2.81628 USD
100 MDL5.63255 USD
250 MDL14.08137 USD
500 MDL28.16275 USD
1000 MDL56.32550 USD
2000 MDL112.65100 USD
5000 MDL281.62750 USD
10000 MDL563.25500 USD
Обменные курсы Доллар США / Молдавский лей
1 USD17.75400 MDL
5 USD88.77000 MDL
10 USD177.54000 MDL
20 USD355.08000 MDL
50 USD887.70000 MDL
100 USD1775.40000 MDL
250 USD4438.50000 MDL
500 USD8877.00000 MDL
1000 USD17754.00000 MDL
2000 USD35508.00000 MDL
5000 USD88770.00000 MDL
10000 USD177540.00000 MDL