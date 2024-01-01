1 шри-ланкийская рупия в лаосские кипы

Сконвертируйте LKR в LAK по реальному обменному курсу

1 lkr
66.69 lak

1.00000 LKR = 66.68880 LAK

Среднерыночный курс в 17:26
Отслеживайте обменный курс
Wise

Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

Loading

Популярные валюты

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11.352850.79773483.05431.542610.93121.34733.67295
1 CAD0.7391810.5896761.39211.140270.6883140.9958982.71497
1 GBP1.253551.695871104.1131.933741.167291.688914.60423
1 INR0.01204030.01628870.0096049710.01857360.01121180.01622190.0442235

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из шри-ланкийских рупий в лаосские кипы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите LKR из выпадающего списка для исходной валюты и LAK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из LKR в LAK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для шри-ланкийская рупия

LKR в USD

LKR в CAD

LKR в GBP

LKR в INR

LKR в AUD

LKR в EUR

LKR в SGD

LKR в AED

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Шри-Ланкийская рупия / Лаосский кип
1 LKR66.68880 LAK
5 LKR333.44400 LAK
10 LKR666.88800 LAK
20 LKR1333.77600 LAK
50 LKR3334.44000 LAK
100 LKR6668.88000 LAK
250 LKR16672.20000 LAK
500 LKR33344.40000 LAK
1000 LKR66688.80000 LAK
2000 LKR133377.60000 LAK
5000 LKR333444.00000 LAK
10000 LKR666888.00000 LAK
Обменные курсы Лаосский кип / Шри-Ланкийская рупия
1 LAK0.01499 LKR
5 LAK0.07497 LKR
10 LAK0.14995 LKR
20 LAK0.29990 LKR
50 LAK0.74975 LKR
100 LAK1.49950 LKR
250 LAK3.74875 LKR
500 LAK7.49750 LKR
1000 LAK14.99500 LKR
2000 LAK29.99000 LKR
5000 LAK74.97500 LKR
10000 LAK149.95000 LKR