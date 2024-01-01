1 шри-ланкийская рупия в гайанские доллары

Сконвертируйте LKR в GYD по реальному обменному курсу

1 lkr
0.67 gyd

1.00000 LKR = 0.67025 GYD

Среднерыночный курс в 16:55
Отслеживайте обменный курс
Wise

Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

Loading

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8567751.0733589.1551.453421.657810.93521518.4296
1 GBP1.1671711.25275104.0561.696351.93491.0915521.51
1 USD0.931650.798244183.06241.35411.544520.8712517.1702
1 INR0.01121640.009610170.012039110.01630220.01859470.01048910.206714

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из шри-ланкийских рупий в гайанские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите LKR из выпадающего списка для исходной валюты и GYD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из LKR в GYD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для шри-ланкийская рупия

LKR в USD

LKR в CAD

LKR в GBP

LKR в INR

LKR в AUD

LKR в EUR

LKR в SGD

LKR в AED

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Шри-Ланкийская рупия / Гайанский доллар
1 LKR0.67025 GYD
5 LKR3.35126 GYD
10 LKR6.70253 GYD
20 LKR13.40506 GYD
50 LKR33.51265 GYD
100 LKR67.02530 GYD
250 LKR167.56325 GYD
500 LKR335.12650 GYD
1000 LKR670.25300 GYD
2000 LKR1340.50600 GYD
5000 LKR3351.26500 GYD
10000 LKR6702.53000 GYD
Обменные курсы Гайанский доллар / Шри-Ланкийская рупия
1 GYD1.49197 LKR
5 GYD7.45985 LKR
10 GYD14.91970 LKR
20 GYD29.83940 LKR
50 GYD74.59850 LKR
100 GYD149.19700 LKR
250 GYD372.99250 LKR
500 GYD745.98500 LKR
1000 GYD1491.97000 LKR
2000 GYD2983.94000 LKR
5000 GYD7459.85000 LKR
10000 GYD14919.70000 LKR