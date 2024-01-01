1 шри-ланкийская рупия в арубанские флорины

Сконвертируйте LKR в AWG по реальному обменному курсу

1 lkr
0.01 awg

1.00000 LKR = 0.00573 AWG

Среднерыночный курс в 16:02
Отслеживайте обменный курс
Wise

Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

Loading

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856531.0726589.10551.452211.656990.93455518.4674
1 GBP1.167511.25235104.0331.695491.934581.0910921.5612
1 USD0.932250.798499183.07041.353851.544760.8712517.2166
1 INR0.01122270.009612310.01203810.01629760.01859580.01048810.207253

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из шри-ланкийских рупий в арубанские флорины

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите LKR из выпадающего списка для исходной валюты и AWG из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из LKR в AWG, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для шри-ланкийская рупия

LKR в USD

LKR в CAD

LKR в GBP

LKR в INR

LKR в AUD

LKR в EUR

LKR в SGD

LKR в AED

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Шри-Ланкийская рупия / Арубанский флорин
1 LKR0.00573 AWG
5 LKR0.02866 AWG
10 LKR0.05732 AWG
20 LKR0.11464 AWG
50 LKR0.28661 AWG
100 LKR0.57322 AWG
250 LKR1.43305 AWG
500 LKR2.86611 AWG
1000 LKR5.73222 AWG
2000 LKR11.46444 AWG
5000 LKR28.66110 AWG
10000 LKR57.32220 AWG
Обменные курсы Арубанский флорин / Шри-Ланкийская рупия
1 AWG174.45300 LKR
5 AWG872.26500 LKR
10 AWG1744.53000 LKR
20 AWG3489.06000 LKR
50 AWG8722.65000 LKR
100 AWG17445.30000 LKR
250 AWG43613.25000 LKR
500 AWG87226.50000 LKR
1000 AWG174453.00000 LKR
2000 AWG348906.00000 LKR
5000 AWG872265.00000 LKR
10000 AWG1744530.00000 LKR