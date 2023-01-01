1 тысяча лаосских кипов в самоанские талы

Сконвертируйте LAK в WST по реальному обменному курсу

1000 lak
0.14 wst

1.00000 LAK = 0.00014 WST

Среднерыночный курс в 20:59 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более чем 50 валют на одном счете

График изменения обменного курса LAK к WST

1 мин. назад 1 LAK → 0 WST
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86081.065988.57631.441631.657570.956918.2045
1GBP1.1617111.23825102.8991.674731.925591.1116421.1481
1USD0.93820.807591183.11.35251.555090.897717.079
1INR0.01128970.009718310.012033710.01627560.01871350.01080260.205523

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из лаосских кип в самоанские талы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите LAK из выпадающего списка для исходной валюты и WST из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из LAK в WST, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for лаосских кипов

LAK в USD

LAK в EUR

LAK в GBP

LAK в AUD

LAK в CAD

LAK в ZAR

LAK в INR

LAK в SGD

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Лаосский кип / Самоанская тала
1 LAK0.00014 WST
5 LAK0.00068 WST
10 LAK0.00136 WST
20 LAK0.00272 WST
50 LAK0.00679 WST
100 LAK0.01359 WST
250 LAK0.03397 WST
500 LAK0.06794 WST
1000 LAK0.13588 WST
2000 LAK0.27175 WST
5000 LAK0.67938 WST
10000 LAK1.35876 WST
Обменные курсы Самоанская тала / Лаосский кип
1 WST7359.67000 LAK
5 WST36798.35000 LAK
10 WST73596.70000 LAK
20 WST147193.40000 LAK
50 WST367983.50000 LAK
100 WST735967.00000 LAK
250 WST1839917.50000 LAK
500 WST3679835.00000 LAK
1000 WST7359670.00000 LAK
2000 WST14719340.00000 LAK
5000 WST36798350.00000 LAK
10000 WST73596700.00000 LAK