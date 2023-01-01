1 тысяча кувейтских динаров в британские фунты стерлингов

Сконвертируйте KWD в GBP по реальному обменному курсу

1 000 kwd
2 613,31 gbp

1.00000 KWD = 2.61331 GBP

Среднерыночный курс в 20:59 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более выгодный способ совершать покупки онлайн по всему миру

График изменения обменного курса KWD к GBP

1 мин. назад 1 KWD → 0 GBP
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86081.065988.57631.441631.657570.956918.2045
1GBP1.1617111.23825102.8991.674731.925591.1116421.1481
1USD0.93820.807591183.11.35251.555090.897717.079
1INR0.01128970.009718310.012033710.01627560.01871350.01080260.205523

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из кувейтских динаров в британские фунты стерлингов

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите KWD из выпадающего списка для исходной валюты и GBP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KWD в GBP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for кувейтских динаров

KWD в USD

KWD в INR

KWD в EUR

KWD в ZAR

KWD в AUD

KWD в NZD

KWD в NGN

KWD в AED

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Кувейтский динар / Британский фунт стерлингов
1 KWD2.61331 GBP
5 KWD13.06655 GBP
10 KWD26.13310 GBP
20 KWD52.26620 GBP
50 KWD130.66550 GBP
100 KWD261.33100 GBP
250 KWD653.32750 GBP
500 KWD1306.65500 GBP
1000 KWD2613.31000 GBP
2000 KWD5226.62000 GBP
5000 KWD13066.55000 GBP
10000 KWD26133.10000 GBP
Обменные курсы Британский фунт стерлингов / Кувейтский динар
1 GBP0.38266 KWD
5 GBP1.91328 KWD
10 GBP3.82656 KWD
20 GBP7.65312 KWD
50 GBP19.13280 KWD
100 GBP38.26560 KWD
250 GBP95.66400 KWD
500 GBP191.32800 KWD
1000 GBP382.65600 KWD
2000 GBP765.31200 KWD
5000 GBP1913.28000 KWD
10000 GBP3826.56000 KWD