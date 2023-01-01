1 коморский франк в болгарские левы

Сконвертируйте KMF в BGN по реальному обменному курсу

1 kmf
0.00 bgn

1.00000 KMF = 0.00397 BGN

Среднерыночный курс в 19:41 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более чем 50 валют на одном счете

График изменения обменного курса KMF к BGN

1 мин. назад 1 KMF → 0 BGN
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86081.066288.62631.441561.657910.956818.1872
1GBP1.1617111.2386102.9571.674651.925981.1115221.128
1USD0.93790.807363183.12351.352051.554970.897317.058
1INR0.01128330.009712810.012030310.01626560.01870670.01079480.205213

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из коморских франков в болгарские левы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите KMF из выпадающего списка для исходной валюты и BGN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KMF в BGN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for коморский франк

KMF в USD

KMF в EUR

KMF в GBP

KMF в INR

KMF в JPY

KMF в RUB

KMF в AUD

KMF в ZAR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Франк Комор / Болгарский Лев
1 KMF0.00397 BGN
5 KMF0.01986 BGN
10 KMF0.03971 BGN
20 KMF0.07942 BGN
50 KMF0.19856 BGN
100 KMF0.39712 BGN
250 KMF0.99280 BGN
500 KMF1.98561 BGN
1000 KMF3.97121 BGN
2000 KMF7.94242 BGN
5000 KMF19.85605 BGN
10000 KMF39.71210 BGN
Обменные курсы Болгарский Лев / Франк Комор
1 BGN251.81300 KMF
5 BGN1259.06500 KMF
10 BGN2518.13000 KMF
20 BGN5036.26000 KMF
50 BGN12590.65000 KMF
100 BGN25181.30000 KMF
250 BGN62953.25000 KMF
500 BGN125906.50000 KMF
1000 BGN251813.00000 KMF
2000 BGN503626.00000 KMF
5000 BGN1259065.00000 KMF
10000 BGN2518130.00000 KMF