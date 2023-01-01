10 камбоджийских риелей в украинские гривны
Сконвертируйте KHR в UAH по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса KHR к UAH
1 KHR = 0.00888 UAH
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Как произвести расчет конвертации из камбоджийских риелей в украинские гривны
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите KHR из выпадающего списка для исходной валюты и UAH из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KHR в UAH, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
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|Обменные курсы Украинская гривна / Камбоджийский риель
|1 UAH
|112.61000 KHR
|5 UAH
|563.05000 KHR
|10 UAH
|1126.10000 KHR
|20 UAH
|2252.20000 KHR
|50 UAH
|5630.50000 KHR
|100 UAH
|11261.00000 KHR
|250 UAH
|28152.50000 KHR
|500 UAH
|56305.00000 KHR
|1000 UAH
|112610.00000 KHR
|2000 UAH
|225220.00000 KHR
|5000 UAH
|563050.00000 KHR
|10000 UAH
|1126100.00000 KHR