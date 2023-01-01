5 камбоджийских риелей в шри-ланкийские рупии
Сконвертируйте KHR в LKR по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса KHR к LKR
1 KHR = 0.07847 LKR
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Как произвести расчет конвертации из камбоджийских риелей в шри-ланкийские рупии
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите KHR из выпадающего списка для исходной валюты и LKR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KHR в LKR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
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|Обменные курсы Шри-Ланкийская рупия / Камбоджийский риель
|1 LKR
|12.74430 KHR
|5 LKR
|63.72150 KHR
|10 LKR
|127.44300 KHR
|20 LKR
|254.88600 KHR
|50 LKR
|637.21500 KHR
|100 LKR
|1274.43000 KHR
|250 LKR
|3186.07500 KHR
|500 LKR
|6372.15000 KHR
|1000 LKR
|12744.30000 KHR
|2000 LKR
|25488.60000 KHR
|5000 LKR
|63721.50000 KHR
|10000 LKR
|127443.00000 KHR