1 камбоджийский риель в кенийские шиллинги

Сконвертируйте KHR в KES по реальному обменному курсу

1 khr
0 kes

1.00000 KHR = 0.03567 KES

Среднерыночный курс в 18:34 UTC
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График изменения обменного курса KHR к KES

1 мин. назад 1 KHR → 0 KES
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.860951.066588.65121.442071.657090.956818.1884
1GBP1.1615111.23875102.9691.674981.924721.1113321.126
1USD0.937650.807265183.12351.352151.553760.8971517.0543
1INR0.01128020.009711640.012030310.01626680.01869220.0107930.205168

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Как произвести расчет конвертации из камбоджийских риелей в кенийские шиллинги

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите KHR из выпадающего списка для исходной валюты и KES из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KHR в KES, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for камбоджийский риель

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KHR в GBP

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Обменные курсы Камбоджийский риель / Кенийский шиллинг
1 KHR0.03567 KES
5 KHR0.17836 KES
10 KHR0.35673 KES
20 KHR0.71345 KES
50 KHR1.78364 KES
100 KHR3.56727 KES
250 KHR8.91817 KES
500 KHR17.83635 KES
1000 KHR35.67270 KES
2000 KHR71.34540 KES
5000 KHR178.36350 KES
10000 KHR356.72700 KES
Обменные курсы Кенийский шиллинг / Камбоджийский риель
1 KES28.03270 KHR
5 KES140.16350 KHR
10 KES280.32700 KHR
20 KES560.65400 KHR
50 KES1401.63500 KHR
100 KES2803.27000 KHR
250 KES7008.17500 KHR
500 KES14016.35000 KHR
1000 KES28032.70000 KHR
2000 KES56065.40000 KHR
5000 KES140163.50000 KHR
10000 KES280327.00000 KHR