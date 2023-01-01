1 камбоджийский риель в японская иена
Сконвертируйте KHR в JPY по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса KHR к JPY
1 KHR = 0,03589 JPY
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Как произвести расчет конвертации из камбоджийских риелей в японская иена
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите KHR из выпадающего списка для исходной валюты и JPY из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KHR в JPY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
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|Обменные курсы Японская иена / Камбоджийский риель
|100 JPY
|2786.10000 KHR
|1000 JPY
|27861.00000 KHR
|1500 JPY
|41791.50000 KHR
|2000 JPY
|55722.00000 KHR
|3000 JPY
|83583.00000 KHR
|5000 JPY
|139305.00000 KHR
|5400 JPY
|150449.40000 KHR
|10000 JPY
|278610.00000 KHR
|15000 JPY
|417915.00000 KHR
|20000 JPY
|557220.00000 KHR
|25000 JPY
|696525.00000 KHR
|30000 JPY
|835830.00000 KHR