1 тысяча киргизских сомов в шри-ланкийские рупии

Сконвертируйте KGS в LKR по реальному обменному курсу

1000 kgs
3641.37 lkr

1.00000 KGS = 3.64137 LKR

Среднерыночный курс в 16:30 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более чем 50 валют на одном счете

График изменения обменного курса KGS к LKR

1 мин. назад 1 KGS → 0 LKR
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.860851.0671588.69141.443481.659130.956818.2196
1GBP1.1616411.2396103.0241.676741.927241.1114621.1638
1USD0.937050.806712183.11051.352651.554730.896617.0731
1INR0.01127510.00970650.012032210.01627530.01870670.0107880.205427

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из киргизских сомов в шри-ланкийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите KGS из выпадающего списка для исходной валюты и LKR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KGS в LKR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for киргизских сомов

KGS в USD

KGS в GBP

KGS в CAD

KGS в AUD

KGS в EUR

KGS в INR

KGS в AED

KGS в CHF

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Киргизский сом / Шри-Ланкийская рупия
1 KGS3.64137 LKR
5 KGS18.20685 LKR
10 KGS36.41370 LKR
20 KGS72.82740 LKR
50 KGS182.06850 LKR
100 KGS364.13700 LKR
250 KGS910.34250 LKR
500 KGS1820.68500 LKR
1000 KGS3641.37000 LKR
2000 KGS7282.74000 LKR
5000 KGS18206.85000 LKR
10000 KGS36413.70000 LKR
Обменные курсы Шри-Ланкийская рупия / Киргизский сом
1 LKR0.27462 KGS
5 LKR1.37311 KGS
10 LKR2.74622 KGS
20 LKR5.49244 KGS
50 LKR13.73110 KGS
100 LKR27.46220 KGS
250 LKR68.65550 KGS
500 LKR137.31100 KGS
1000 LKR274.62200 KGS
2000 LKR549.24400 KGS
5000 LKR1373.11000 KGS
10000 LKR2746.22000 KGS