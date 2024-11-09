5 000 японских иен в сингапурские доллары

Сконвертируйте JPY в SGD по реальному обменному курсу

¥1,000 JPY = S$0,008683 SGD

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса JPY к SGD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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SGD
1 JPY в SGDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00880,0092
Низкий0,00860,0086
В среднем0,00870,0089
Изменение-1.13%-3.60%
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Соотношение 1 JPY к SGD

За последние 30 дней максимальный курс JPY к SGD составил 0,0088, а минимальный — 0,0086. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0087. Изменение курса JPY к SGD в процентном соотношении составило -1.13.

За последние 90 дней максимальный курс JPY к SGD составил 0,0092, а минимальный — 0,0086. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0089. Изменение курса JPY к SGD в процентном соотношении составило -3.60.

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Популярные валюты

 USDGBPEURAUDCADCHFCNYSGD
1 USD10,7740,9331,5191,3910,8767,1851,325
1 GBP1,29211,2051,9621,7971,1319,2821,712
1 EUR1,0720,8311,6281,4910,9397,7011,421
1 AUD0,6580,510,61410,9160,5774,730,872

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Как произвести расчет конвертации из японских иен в сингапурские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите JPY из выпадающего списка для исходной валюты и SGD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из JPY в SGD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для японских иен

JPY в USD

JPY в GBP

JPY в EUR

JPY в AUD

JPY в CAD

JPY в CHF

JPY в CNY

JPY в SGD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Японская иена / Сингапурский доллар
100 JPY0,86828 SGD
1000 JPY8,68276 SGD
1500 JPY13,02414 SGD
2000 JPY17,36552 SGD
3000 JPY26,04828 SGD
5000 JPY43,41380 SGD
5400 JPY46,88690 SGD
10000 JPY86,82760 SGD
15000 JPY130,24140 SGD
20000 JPY173,65520 SGD
25000 JPY217,06900 SGD
30000 JPY260,48280 SGD
Обменные курсы Сингапурский доллар / Японская иена
1 SGD115,17100 JPY
5 SGD575,85500 JPY
10 SGD1 151,71000 JPY
20 SGD2 303,42000 JPY
50 SGD5 758,55000 JPY
100 SGD11 517,10000 JPY
250 SGD28 792,75000 JPY
500 SGD57 585,50000 JPY
1000 SGD115 171,00000 JPY
2000 SGD230 342,00000 JPY
5000 SGD575 855,00000 JPY
10000 SGD1 151 710,00000 JPY