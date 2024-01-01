10 тысяч японских иен в сербские динары

Сконвертируйте JPY в RSD по реальному обменному курсу

¥1,000 JPY = РСД0,7150 RSD

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса JPY к RSD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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RSD
1 JPY в RSDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,72140,7507
Низкий0,70330,7033
В среднем0,71290,7241
Изменение-0.66%-1.89%
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Соотношение 1 JPY к RSD

За последние 30 дней максимальный курс JPY к RSD составил 0,7214, а минимальный — 0,7033. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,7129. Изменение курса JPY к RSD в процентном соотношении составило -0.66.

За последние 90 дней максимальный курс JPY к RSD составил 0,7507, а минимальный — 0,7033. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,7241. Изменение курса JPY к RSD в процентном соотношении составило -1.89.

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Популярные валюты

 USDGBPEURAUDCADCHFCNYSGD
1 USD10,7740,9331,5191,3910,8767,1851,325
1 GBP1,29211,2051,9621,7971,1319,2821,712
1 EUR1,0720,8311,6281,4910,9397,7011,421
1 AUD0,6580,510,61410,9160,5774,730,872

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Как произвести расчет конвертации из японских иен в сербские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите JPY из выпадающего списка для исходной валюты и RSD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из JPY в RSD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для японских иен

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Японская иена / Сербский динар
100 JPY71,50490 RSD
1000 JPY715,04900 RSD
1500 JPY1 072,57350 RSD
2000 JPY1 430,09800 RSD
3000 JPY2 145,14700 RSD
5000 JPY3 575,24500 RSD
5400 JPY3 861,26460 RSD
10000 JPY7 150,49000 RSD
15000 JPY10 725,73500 RSD
20000 JPY14 300,98000 RSD
25000 JPY17 876,22500 RSD
30000 JPY21 451,47000 RSD
Обменные курсы Сербский динар / Японская иена
1 RSD1,39850 JPY
5 RSD6,99250 JPY
10 RSD13,98500 JPY
20 RSD27,97000 JPY
50 RSD69,92500 JPY
100 RSD139,85000 JPY
250 RSD349,62500 JPY
500 RSD699,25000 JPY
1000 RSD1 398,50000 JPY
2000 RSD2 797,00000 JPY
5000 RSD6 992,50000 JPY
10000 RSD13 985,00000 JPY