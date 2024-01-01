1 тысяча японских иен в оманские риалы

Сконвертируйте JPY в OMR по реальному обменному курсу

¥1,000 JPY = ر.ع.0,002523 OMR

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса JPY к OMR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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OMR
1 JPY в OMRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00260,0027
Низкий0,00250,0025
В среднем0,00250,0026
Изменение-2.54%-3.65%
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Соотношение 1 JPY к OMR

За последние 30 дней максимальный курс JPY к OMR составил 0,0026, а минимальный — 0,0025. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0025. Изменение курса JPY к OMR в процентном соотношении составило -2.54.

За последние 90 дней максимальный курс JPY к OMR составил 0,0027, а минимальный — 0,0025. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0026. Изменение курса JPY к OMR в процентном соотношении составило -3.65.

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Популярные валюты

 USDGBPEURAUDCADCHFCNYSGD
1 USD10,7740,9331,5191,3910,8767,1851,325
1 GBP1,29211,2051,9621,7971,1319,2821,712
1 EUR1,0720,8311,6281,4910,9397,7011,421
1 AUD0,6580,510,61410,9160,5774,730,872

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Как произвести расчет конвертации из японских иен в оманские риалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите JPY из выпадающего списка для исходной валюты и OMR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из JPY в OMR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для японских иен

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Японская иена / Оманский риал
100 JPY0,25227 OMR
1000 JPY2,52267 OMR
1500 JPY3,78400 OMR
2000 JPY5,04534 OMR
3000 JPY7,56801 OMR
5000 JPY12,61335 OMR
5400 JPY13,62242 OMR
10000 JPY25,22670 OMR
15000 JPY37,84005 OMR
20000 JPY50,45340 OMR
25000 JPY63,06675 OMR
30000 JPY75,68010 OMR
Обменные курсы Оманский риал / Японская иена
1 OMR396,40600 JPY
5 OMR1 982,03000 JPY
10 OMR3 964,06000 JPY
20 OMR7 928,12000 JPY
50 OMR19 820,30000 JPY
100 OMR39 640,60000 JPY
250 OMR99 101,50000 JPY
500 OMR198 203,00000 JPY
1000 OMR396 406,00000 JPY
2000 OMR792 812,00000 JPY
5000 OMR1 982 030,00000 JPY
10000 OMR3 964 060,00000 JPY