15 000 японских иен в кувейтские динары

Сконвертируйте JPY в KWD по реальному обменному курсу

¥1,000 JPY = ك0,002009 KWD

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса JPY к KWD

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

KWD
1 JPY в KWDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00210,0022
Низкий0,00200,0020
В среднем0,00200,0021
Изменение-2.51%-3.51%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 JPY к KWD

За последние 30 дней максимальный курс JPY к KWD составил 0,0021, а минимальный — 0,0020. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0020. Изменение курса JPY к KWD в процентном соотношении составило -2.51.

За последние 90 дней максимальный курс JPY к KWD составил 0,0022, а минимальный — 0,0020. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0021. Изменение курса JPY к KWD в процентном соотношении составило -3.51.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график JPY к KWD

Популярные валюты

 USDGBPEURAUDCADCHFCNYSGD
1 USD10,7740,9331,5191,3910,8767,1851,325
1 GBP1,29211,2051,9621,7971,1319,2821,712
1 EUR1,0720,8311,6281,4910,9397,7011,421
1 AUD0,6580,510,61410,9160,5774,730,872

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из японских иен в кувейтские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите JPY из выпадающего списка для исходной валюты и KWD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из JPY в KWD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для японских иен

JPY в USD

JPY в GBP

JPY в EUR

JPY в AUD

JPY в CAD

JPY в CHF

JPY в CNY

JPY в SGD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Японская иена / Кувейтский динар
100 JPY0,20092 KWD
1000 JPY2,00924 KWD
1500 JPY3,01386 KWD
2000 JPY4,01848 KWD
3000 JPY6,02772 KWD
5000 JPY10,04620 KWD
5400 JPY10,84990 KWD
10000 JPY20,09240 KWD
15000 JPY30,13860 KWD
20000 JPY40,18480 KWD
25000 JPY50,23100 KWD
30000 JPY60,27720 KWD
Обменные курсы Кувейтский динар / Японская иена
1 KWD497,70100 JPY
5 KWD2 488,50500 JPY
10 KWD4 977,01000 JPY
20 KWD9 954,02000 JPY
50 KWD24 885,05000 JPY
100 KWD49 770,10000 JPY
250 KWD124 425,25000 JPY
500 KWD248 850,50000 JPY
1000 KWD497 701,00000 JPY
2000 KWD995 402,00000 JPY
5000 KWD2 488 505,00000 JPY
10000 KWD4 977 010,00000 JPY