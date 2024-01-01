1 тысяча фунтов Джерси в доллары Соломоновых островов

Сконвертируйте JEP в SBD по реальному обменному курсу

1 000 jep
10 641,50 sbd

£1,000 JEP = SI$10,64 SBD

Среднерыночный курс в 20:58
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 JEP в SBDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий10,796310,7963
Низкий10,407810,0989
В среднем10,573510,5206
Изменить1.79%1.29%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 JEP к SBD

За последние 30 дней максимальный курс JEP к SBD составил 10,7963, а минимальный — 10,4078. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 10,5735. Изменение курса JEP к SBD в процентном соотношении составило 1.79.

За последние 90 дней максимальный курс JEP к SBD составил 10,7963, а минимальный — 10,0989. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 10,5206. Изменение курса JEP к SBD в процентном соотношении составило 1.29.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из джерсийских фунтов в доллары Соломоновых островов

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите JEP из выпадающего списка для исходной валюты и SBD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из JEP в SBD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для фунтов Джерси

JEP в USD

JEP в EUR

JEP в GBP

JEP в INR

JEP в JPY

JEP в RUB

JEP в AUD

JEP в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Фунт Джерси / Доллар Соломоновых островов
1 JEP10,64150 SBD
5 JEP53,20750 SBD
10 JEP106,41500 SBD
20 JEP212,83000 SBD
50 JEP532,07500 SBD
100 JEP1 064,15000 SBD
250 JEP2 660,37500 SBD
500 JEP5 320,75000 SBD
1000 JEP10 641,50000 SBD
2000 JEP21 283,00000 SBD
5000 JEP53 207,50000 SBD
10000 JEP106 415,00000 SBD
Обменные курсы Доллар Соломоновых островов / Фунт Джерси
1 SBD0,09397 JEP
5 SBD0,46986 JEP
10 SBD0,93972 JEP
20 SBD1,87943 JEP
50 SBD4,69858 JEP
100 SBD9,39715 JEP
250 SBD23,49288 JEP
500 SBD46,98575 JEP
1000 SBD93,97150 JEP
2000 SBD187,94300 JEP
5000 SBD469,85750 JEP
10000 SBD939,71500 JEP